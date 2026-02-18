Культовая машина легенды Формулы 1 Айртона Сенны уйдёт с молотка

1200-сильный Lotus 98T обойдётся будущему владельцу в десяток миллионов долларов.

© Tim Scott/RM SOTHEBY’S

Один из первых победных автомобилей легендарного гонщика Формулы 1 Айртона Сенны выставлен на аукцион. Стартовый ценник на Lotus 98T 1986 года составляет колоссальные $9,5 млн (730 млн рублей), но на это есть сразу несколько веских причин.

За рулём этой машины Сенна провёл свой третий сезон в Формуле 1 и второй в составе команды Lotus. Всего было построено четыре экземпляра, и конкретно на данном шасси с индексом 98Т-3 бразилец выиграл две гонки, ещё трижды финишировал в призовой тройке и завоевал пять поулов.

Немаловажный факт для ценителей истории Больших Призов. Именно на этом автомобиле будущий трёхкратный чемпион мира выиграл гонку в испанском Хересе-1986, которая запомнилась одним из самых плотных финишей в истории. Сенна опередил обладателя второго места Найджела Мэнселла всего на 0,014 секунды – это буквально несколько сантиметров.

© Mark Newcombe/Alamy/Legion-Media

Lotus 98T считается одним из самых мощных автомобилей за всем восемь десятилетий проведения гонок Формулы 1. Турбированный 1,5-литровый V6 выдавал внушительные 1200 л.с. в квалификационном режиме. Это на 300-350 л.с. мощнее современной техники Королевских гонок. В гоночном режиме отдача агрегата производства Renault была ограничена 900 л.с.

В 1988 году Lotus передала 98Т-3 в частную коллекцию. Машина сменила нескольких владельцев, в середине 2010-х прошла серьёзную реставрацию и находится в рабочем состоянии. Причём под «капотом» сохранился оригинальный мотор, что для исторических машин Ф1 – большая редкость. Отсюда и солидный ценник.

Аукционный дом RM Sotheby's планирует выручить за Lotus 98T от $9,5 млн до $12 млн (730-920 млн рублей). Торги пройдут 4 марта в Лондоне.

