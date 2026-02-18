В Сеть утекла фотография первого автомобиля Tenet Plus

Опубликовано официальное изображение автомобиля новой российской марки.

© Tenet

Раскрыта внешность одного из трёх автомобилей нового отечественного бренда Tenet Plus. Инсайдеры обнаружили изображение модели в презентации для будущих дилеров.

На фотографии, опубликованной телеграм-каналом «Китайские автомобили», показан младший кроссовер L4. По характерному дизайну радиаторной решётки и дневным ходовым огням (ДХО) с «кошачьими зрачками» в облике машины можно легко узнать китайский Lepas с аналогичным индексом L4.

Собственно говоря, никакого сюрприза в схожести машин Tenet Plus и Lepas нет. Свидетельства о том, что кроссоверы новой российской марки будут «клонами» моделей суббренда Chery, появлялись и раньше.

«Судя по снимку, Tenet Plus L4 будет отличаться от Lepas L4», — заключил источник.

Оригинальный L4 оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 мощностью и 225 Н·м крутящего момента. За переключение передач отвечает 6-ступенчатый «робот», привод – только передний. Габариты машины составляют 4406х1820х1635 мм, колёсная база равна 2700 мм.

Также в линейке Tenet Plus будут представлены более крупные кроссоверы L6 и L8. Учитывая, что в презентации для дилеров фигурирует только изображение L4 эти две модели скорее всего выйдут на рынок после дебюта младшего кроссовера.

