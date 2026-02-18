Московским автомобилистам приготовили подарок к 23 Февраля

В День защитника отечества все парковки в столице будут бесплатными.

© Семён Старикович/Коммерсантъ

В следующий понедельник, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.

«23 февраля можно будет бесплатно парковаться на всех московских улицах», — написал градоначальник в своём канале в MAX.

Бесплатными будут как стоянки с оплатой от 380 до 600 рублей в час, так и с динамическими тарифами, меняющимися в зависимости от дня, времени суток и загруженности.

Городские парковки закрытого типа — стоянки, въезд на которые ограничен шлагбаумом — в День защитника Отечества останутся платными. Стоимость парковки здесь будет рассчитываться по стандартным тарифам.

