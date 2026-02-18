Tesla выпустила первую серийную машину без руля и педалей

Серийный беспилотный электромобиль Tesla Cybercab сошёл с конвейера.

© Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla сделал очередной шаг в будущее. Компания выпустила первый серийный экземпляр двухдверного купе Cybercab. У этой машины нет руля и педалей.

О разработке своего первого беспилотного автомобиля компания Илона Маска объявила ещё в 2019 году. Презентация состоялась в октябре 2025-го, но до сих пор модель выпускалась лишь в виде тестового прототипа.

«Первый серийный Cybercab сошёл с конвейера гигафабрики в Техасе», — сообщила пресс-служба Tesla, опубликовав фото машины в окружении сотрудников завода.

Пока речь идёт о серийном образце. Полноценное производство Tesla Cybercab должно стартовать в апреле этого года.

Что известно о Tesla Cybercab?

В отличие от других моделей американской марки, Cybercab будет исключительно коммерческим автомобилем. Машина создана специально для фирменной сети роботакси Tesla.

В салоне автомобиля нет руля, педалей акселератора и тормоза. Проще говоря, машина полностью лишена механизмов управления и рассчитана исключительно на автономное вождение. Зеркал — наружных и салонного — тоже нет. Автопилот ориентируется на дороге по многочисленным камерам, которые установлены на переднем и заднем бамперах, под лобовым стеклом, на центральных стойках и т.д.

© Jacek Boczarski/Anadolu via Getty Images

Настройки автономной системы вождения и различные опции доступны пассажирам на большом сенсорном экране, установленном посередине передней панели. Сидений в салоне только два, причём только спереди, а на месте, где мог быть второй ряд сидений, имеется большое багажное отделение.

Технических подробностей о Cybercab пока нет. Известно только, что заряжаться электромобиль будет беспроводным способом — достаточно заехать на зарядную площадку, подключенную к электрической сети.

