АвтоВАЗ рассказал о создании панорамной крыши Lada Azimut

Стали известны новые подробности о подготовке АвтоВАЗа к запуску серийного производства Lada Azimut.

© АВТОВАЗ

Будущий флагман Lada Azimut станет не только дебютным городским кроссовером в линейке АвтоВАЗа, но и будет первым автомобилем концерна с панорамной крышей и люком. Специально для разработки и монтажа этого компонента кузова на заводе в Тольятти было модернизировано производство.

© АВТОВАЗ

В рамках подготовки к серийному выпуску «Азимута» на производстве внедрена технология лазерной сварки. Оборудование разработано и произведено отечественным поставщиком.

«Лазерная сварка применяется для соединения компонентов панорамной крыши в точках, критически важных для поддержания заданной геометрии кузова. Суммарная длина лазерных швов составляет 18 см, что в дальнейшем исключает течи и гарантирует выверенную работу механизмов. Кроме того, новая технология позволяет достичь высокой прочности кузова и жесткости на кручение», — рассказали на АвтоВАЗе.

© АВТОВАЗ

Отмечается, что процесс монтажа панорамной крыши на Lada Azimut уже встроен в сборочную линию. В частности, на участке установки крыши смонтировано универсальное оборудование, которое точно и эффективно работает как с кузовом кроссовера, так и с кузовами уже выпускаемых моделей Lada.

