Автомобилистов в Москве предупредили об опасности на дорогах

Водителям стоит воздержаться от поездок на личном авто.

© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Автомобилистов в Москве попросили воздержаться от поездок на личном транспорте в четверг, 19 февраля. Синоптики прогнозируют мощный снегопад и, как следствие, плохую видимость на дорогах, предупредил столичный Дептранс.

«Из-за снегопада и плохой видимости дорожная ситуация будет сложной. Рекомендуем отказаться от поездок на авто», — обратился Департамент транспорта к автомобилистам, порекомендовав выбрать метро для поездок по городу.

Кроме того, в ведомстве отметили, что из-за непогоды на московских дорогах возможны локальные ограничения движения, из-за чего время в пути на личном авто может увеличиться в два раза.

Водителям, которые всё-таки готовы использовать личный транспорт, рекомендуют избегать поездок в центр и в часы разъездов: с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. Им также следует не совершать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. И, наконец, Дептранс советует планировать маршрут поездки с увеличенным вдвое-втрое запасом по времени.

