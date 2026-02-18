В России могут ввести налог на покупку автомобилей, но не всех

Машины одного класса хотят обложить налогом до 4%.

© FeelGoodLuck/Shutterstock

Депутаты Госдумы РФ предлагают реформировать систему налогообложения автомобилей. По их мнению, несправедливо, что транспортный налог зависит только от технических характеристик авто, а стоимость не учитывается.

На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект о налоге на дорогостоящие автомобили, разработанный партией «Справедливые люди». Платёж хотят взимать за покупку машин стоимостью от 20 млн рублей.

«Система налогов остаётся „щадящей» для сверхбогатых. К примеру, транспортный налог зависит от технических характеристик авто, а не от его стоимости», — приводит слова председателя Сергея Миронова официальный сайт партии.

Размер налоговой ставки составит от 1% до 4% и будет зависеть от стоимости автомобиля. Так, верхняя планка будет действовать при сумме от 100 млн рублей, и платёж составит минимум 4 млн рублей. Следовательно, при ценнике машины 20 млн рублей и ставке 1% собственнику придётся заплатить в казну 200 тысяч рублей.

Налог на дорогой автомобиль предлагается сделать разовым. Произвести платёж владелец будет обязан в течение 30 дней после покупки. В противном случае машину не удастся поставить на учёт в ГИБДД.

Стоит отметить, что владельцы автомобилей от 10 млн рублей сейчас ежегодно платят своего рода сбор на роскошь — повышенный в несколько раз транспортный налог. Минпромторг РФ каждый год обновляет список машин, подпадающих под этот налог.

