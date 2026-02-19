На российских заправках подорожали все марки бензина

Стало известно, как изменились цены на АЗС с 10 февраля.

Средняя цена на бензин в России за последнюю неделю, с 10 по 16 февраля, выросла на 6 копеек — с 65,79 до 65,85 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 1 копейку, сообщил Росстат по результатам мониторинга стоимости автомобильного топлива на заправках по стране.

Подорожали все марки бензина. АИ-92 стал дороже на 7 копеек, АИ-95 – на 6 копеек. Премиальный АИ-98 стоит на 10 копеек больше, чем неделей ранее.

За указанный период стоимость «горючки» изменилась в 52 регионах. Подорожание зафиксировано в 43 субъектах — более всего в Республике Коми (+2,3%). Подешевело топливо на АЗС в девяти регионах. Наибольшее удешевление отмечено в Чеченской Республике (-0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге изменение цен на бензин составило +0,1%.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо с 10 по 16 февраля:

АИ-92: +7 копеек, с 62,24 до 62,31 рубля;

АИ-95: +6 копеек, с 67,69 до 67,75 рубля;

АИ-98 и выше: +10 копеек, с 91,25 до 91,35 рубля;

ДТ: -1 копейка, с 77,35 до 77,34 рубля.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала 2026 года:

Цены бензин на российских заправках растут уже третью неделю подряд, но в последний отчётный период рост замедлился.

10-16 февраля: +6 копеек;

3-9 февраля: +14 копеек;

27 января-2 февраля: +18 копеек;

20-26 января: 65,47 рубля (без изменений);

13-19 января: +8 копеек;

1-12 января: 65,39 рубля.

