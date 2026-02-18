Закон о «гаражной амнистии» предложили продлить до 2031 года

Госдума рассмотрит законопроект о продлении упрощенной процедуры регистрации гаражей и земли под ними.

© Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

Автовладельцы, которые собираются оформить в собственность построенный до 2004 года гараж, могут вздохнуть с облегчением. Закон об упрощенной регистрации, именуемый как «гаражная амнистия», может быть продлён.

Действующая с 2021 года гаражная амнистия позволяет без лишней бумажной волокиты и судебных разбирательств узаконить гараж, который, скажем, был построен лет 30-40 назад или больше и в силу обстоятельств не находится на учёте в Росреестре. Это, к примеру, касается построек времен СССР. Формально такое помещение, как и участок, считается бесхозным и может быть снесено, чтобы освободить территорию под государственные нужды.

При действующем до сентября 2026 года законе владельцу достаточно предоставить в администрацию по району документы, подтверждающие право собственности, чтобы оформить гараж. Среди них – технический паспорт, кадастровый план, квитанции об оплате ЖКУ, свидетельство о праве на наследство.

«Единая Россия» предлагает пролонгировать этот закон до сентября 2031 года, то есть ещё на пять лет.

«Механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в правовом поле. Однако, учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, мы считаем необходимым сохранить этот упрощённый порядок ещё на пять лет», — прокомментировал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

За пять с лишним лет действия «гаражной амнистии» в России зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Лидером по числу зарегистрированных гаражей стала Ленинградская область — 17,4 тысяч объектов, следом идут Омская область и Подмосковье с численностью 13 и 9,9 тысяч соответственно.

