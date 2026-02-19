Водителям в России напомнили, за что могут безвозвратно конфисковать автомобиль

Только в Москве за прошлый год судебные приставы забрали у нарушителей ПДД свыше 250 машин.

Столичная прокуратура предупредила российских автовладельцев об угрозе изъятия транспортного средства. В 2025 году в Москве было вынесено 260 таких судебных приговоров.

«За злостное нарушение правил дорожного движения может быть применена конфискация транспортного средства», — говорится в сообщении на официальном сайте Прокуратуры Москвы.

Безвозвратное изъятие автомобиля грозит тем, кто повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и попадает уже под не административную ответственность, а под уголовную. Аналогичная ответственность предусмотрена в случае отказа от медицинского освидетельствования при наличии признаков опьянения. Также суд имеет право отобрать авто у лишенных прав водителей, которые сели за руль и при этом выехали на встречную полосу, превысили скорость на 60 км/ч или устроили ДТП.

Закон о конфискации автомобилей у злостных нарушителей ПДД действует в России с 2023 года. В отдельных случаях водителю, помимо изъятия машины, грозит тюремное заключение.

