Сколько автомобилей в России: пересчитаны все транспортные средства на дорогах

Стало известно, сколько на российских дорогах легковых автомобилей, грузовиков и автобусов.

По состоянию на начало 2026 года в России зарегистрировано 54,78 млн автомобилей всех категорий. Об этом сообщила аналитическо-консалтинговая компания «АСМ Холдинг».

87% всего отечественного автопарка занимают легковые автомобили в количестве 47,9 млн единиц. Большая часть из них, 69%, приходится на иномарки. Машины российского производства, следовательно, занимают оставшиеся 31%. Тем не менее самыми массовыми на дорогах являются авто отечественной марки Lada.

Парк легковых автомобилей в России в 2026 году, топ-5 марок:

Lada — 12,63 млн авто; Toyota — 4,18 млн; Kia — 2,71 млн; Hyundai — 2,39 млн; Nissan — 2,20 млн.

На втором месте по численности в России идёт парк среднетоннажных грузовиков — 3,91 млн штук. Тяжёлых грузовиков на российских дорогах 2,63 млн. Самой малочисленной категорией являются автобусы — 327 тысяч единиц.

Средний возраст автомобилей в нашей стране составляет 15,2 лет. Самым молодым является парк автобусов с показателем 14,1 лет, тогда как наиболее возрастными являются среднетонажные грузовики — 16,3 лет. Легковушки расположились на втором месте после автобусов со средним возрастом 14,9 лет.

