Гонщик Формулы 1 лишился водительских прав после ДТП

Полиция отобрала права у действующего пилота Ф1.

Гонщик заводской команды Mercedes в Формуле 1 Андреа Кими Антонелли лишился водительских прав, которые он получил буквально год назад. 19-летний итальянец попал в ДТП на родине.

Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказала итальянская полиция. Инцидент произошёл в Сан-Марино в ночь с 7 на 8 февраля. Антонелли ехал за рулём эксклюзивного суперкара Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition. Эту машину он получил в подарок от компании Mercedes-Benz, цвета которой защищает в Ф1 с 2025 года. По неофициальной информации, Антонелли разогнался до 180 км/ч и потерял управление.

«Водитель утратил контроль над машиной на двухполосной дороге и врезался в дорожный знак, а затем дважды ударился в ограждение. Машину отбросило на встречную полосу, после чего он врезался в подпорную стену», — приводит заявление полиции портал GPBlog.

К счастью для Антонелли, авария произошла на пустой ночной дороге, поэтому обошлось без пострадавших. Сам он тоже остался цел и невредим, и уже через несколько дней сел за руль машины Формулы 1 на тестах в Бахрейне.

В полиции не стали комментировать информацию о том, что пилот Ф1 разогнался до 180 км/ч при ограничении 70 км/ч. Но ведомство подтвердило, что Антонелли временно лишён водительских прав, которые он получил в январе 2025 года.

