Названа дата начала продаж автомобилей Volga

Легендарный советский и российский бренд «Волга» возвращается в отечественный автопром спустя 15 лет после закрытия.

В четверг, 19 февраля, было официально объявлено о том, что автомобили этой марки уже во второй половине 2026 года появятся в продаже.

Как рассказали в компании «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которая курирует проект, возрождённый бренд получил название Volga. Выпускаться под этой маркой будут кроссоверы сегментов D и C, а также D-седан.

Производство автомобилей будет налажено на бывших мощностях Volkswagen на Горьковском автозаводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде. Выпуск стартует во втором квартале текущего года.

«Первые автомобили Volga появятся в официальных дилерских центрах в третьем квартале 2026 года», — сказано в официальном заявлении ПЛА.

Сейчас на предприятии с пропускной способностью 110 тысяч машин в год идёт плановая подготовка инфраструктуры и оборудования.

