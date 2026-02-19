АвтоВАЗ оформил права на мемную фразу «Можно, а зачем?»

Тольяттинский автопроизводитель запатентовал ставшее популярным выражение своего топ-менеджера.

© Алексей Батушенко

Российский концерн АвтоВАЗ зарегистрировал авторские права на ставшую мемом фразу «Можно, а зачем?». Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе мониторинга открытой электронной базы Роспатента.

Выражение получило популярность после интервью директора по продуктам АвтоВАЗа Олега Груненкова блогеру Амирану Сардарову в конце ноября 2025 года. В ответ на вопрос о том, может ли тольяттинский автогигант выпустить аналог BMW X5, топ-менеджер ответил: «Можно, а зачем?» Фраза разлетелась по соцсетям и стала мемом.

© ФИПС

Продавать под торговым знаком «Можно, а зачем?» АвтоВАЗ сможет самую разную продукцию – от автомобилей и запчастей до игрушек, печатных изданий. Интересно, что это право распространяется даже на публикацию на публикации текстовых материалов, использование в службах новостей; фоторепортажах, шоу-программах.

На АвтоВАЗе пока никак не прокомментировали регистрацию прав на мемное выражение своего директора по продуктам.

