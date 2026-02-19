От «Дома» до «Меткого гуся»: как пользователи Ситидрайва называют свои любимые адреса
20% каршероводов предпочитают давать своим частым маршрутам креативные названия
Оператор каршеринга Ситидрайв изучил, какие названия присваивают пользователи своим наиболее частым маршрутам. На основе данных за 2025 год сервис выделил основные категории наименований и проследил динамику использования опции «Любимый адрес». Такую точку можно добавить при выборе тарифа «Фикс» и получать кешбэк за каждую совершённую поездку до выбранного места.
Согласно результатам исследования, 80% пользователей используют классические названия: дом, работа, спортзал, детский сад и т.д. Оставшаяся часть пользователей (20%) дает адресам персонализированные названия. Аналитики сервиса распределили их по нескольким тематическим категориям:
- Персональные и уменьшительно-ласкательные имена (40%): В эту группу вошли названия, связанные с близкими людьми или личным отношением к месту: Дианочка моя любимая, Роднуля, К малышке, К своей, Дом кудряшки, Моя душа.
- Животные и милые прозвища (30%): Пользователи часто ассоциируют свои адреса с представителями фауны. Среди названий встречаются: Кискин дом, Кошечка, Меткий гусь, Рыжая бестия, Дом лисичек, Лисий нос, Таракан и Усики.
- Ироничные, бытовые и гастрономические названия (30%): Сюда вошли как абстрактные понятия, так и названия продуктов или предметов. Например: Кокос, Кимчи, Говядина, Орех, а также Тупик, Тупичок, Колпак, Лыжа, СССР, Кишлак, Рогатка, Место встречи изменить нельзя, Сон, Спальня, Мое убежище и Пятиэтажка.
Впервые опция «Любимый адрес» была запущена Ситидрайвом в марте 2023 года. Инструмент актуален для тех, кто совершает регулярные поездки по повторяющимся маршрутам и предпочитает быстро находить нужную точку на карте.
С учётом популярности сервиса, к 14 февраля 2026 года Ситидрайв расширил возможности опции. Теперь пользователь может выбрать сразу два «Любимых адреса». За завершение аренды в этих локациях начисляется повышенный кешбэк бонусами «Спасибо» — дополнительно +4% к базовому уровню пользователя в программе лояльности. Таким образом, итоговый размер бонусов за парковку на «Любимом адресе» варьируется от 10% до 18%.
