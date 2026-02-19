От «Дома» до «Меткого гуся»: как пользователи Ситидрайва называют свои любимые адреса

20% каршероводов предпочитают давать своим частым маршрутам креативные названия

© Ситидрайв

Оператор каршеринга Ситидрайв изучил, какие названия присваивают пользователи своим наиболее частым маршрутам. На основе данных за 2025 год сервис выделил основные категории наименований и проследил динамику использования опции «Любимый адрес». Такую точку можно добавить при выборе тарифа «Фикс» и получать кешбэк за каждую совершённую поездку до выбранного места.

Согласно результатам исследования, 80% пользователей используют классические названия: дом, работа, спортзал, детский сад и т.д. Оставшаяся часть пользователей (20%) дает адресам персонализированные названия. Аналитики сервиса распределили их по нескольким тематическим категориям:

Персональные и уменьшительно-ласкательные имена (40%) : В эту группу вошли названия, связанные с близкими людьми или личным отношением к месту: Дианочка моя любимая, Роднуля, К малышке, К своей, Дом кудряшки, Моя душа.

: В эту группу вошли названия, связанные с близкими людьми или личным отношением к месту: Дианочка моя любимая, Роднуля, К малышке, К своей, Дом кудряшки, Моя душа. Животные и милые прозвища (30%) : Пользователи часто ассоциируют свои адреса с представителями фауны. Среди названий встречаются: Кискин дом, Кошечка, Меткий гусь, Рыжая бестия, Дом лисичек, Лисий нос, Таракан и Усики.

: Пользователи часто ассоциируют свои адреса с представителями фауны. Среди названий встречаются: Кискин дом, Кошечка, Меткий гусь, Рыжая бестия, Дом лисичек, Лисий нос, Таракан и Усики. Ироничные, бытовые и гастрономические названия (30%): Сюда вошли как абстрактные понятия, так и названия продуктов или предметов. Например: Кокос, Кимчи, Говядина, Орех, а также Тупик, Тупичок, Колпак, Лыжа, СССР, Кишлак, Рогатка, Место встречи изменить нельзя, Сон, Спальня, Мое убежище и Пятиэтажка.

Впервые опция «Любимый адрес» была запущена Ситидрайвом в марте 2023 года. Инструмент актуален для тех, кто совершает регулярные поездки по повторяющимся маршрутам и предпочитает быстро находить нужную точку на карте.

С учётом популярности сервиса, к 14 февраля 2026 года Ситидрайв расширил возможности опции. Теперь пользователь может выбрать сразу два «Любимых адреса». За завершение аренды в этих локациях начисляется повышенный кешбэк бонусами «Спасибо» — дополнительно +4% к базовому уровню пользователя в программе лояльности. Таким образом, итоговый размер бонусов за парковку на «Любимом адресе» варьируется от 10% до 18%.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. Экосистема объединяет решения, призванные сократить объем рутинных задач, связанных с автомобилем: от регулярного использования до сложных задач, требующих экспертной поддержки и гарантий безопасности.

Как пользоваться каршерингом, и сколько сейчас стоит взять машину в каршеринг: стоимость почасовой аренды автомобиля в Москве и других регионах России