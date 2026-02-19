Москву накрыл мощный снегопад: к вечеру пробки на дорогах достигнут 9 баллов

Московских водителей предупредили о заторах на дорогах в четверг вечером, 19 февраля, из-за самого мощного снегопада с начала зимы.

© Василий Кузьмичёнок /Агентство «Москва»

Столичный Департамент транспорта сообщил о 7-балльных пробках из-за сильнейшего снегопада, который обрушился на Москву в четверг, 19 февраля. К вечеру на дорогах города и вовсе прогнозируются заторы уровня в девять баллов.

«Сейчас на дорогах 7 баллов, по данным ЦОДД.Вечером ожидаем повышение до 9», — сказано в сообщении в Телеграм-канале Дептранса.

Жителям Москвы рекомендуется выезжать на личном авто не раньше 20:30, чтобы избежать пробок и, например, быстрее доехать с работы до дома. Это в том числе поможет городским службам, работающим сегодня в усиленном режиме, оперативнее расчистить улицы от снега и провести противогололедную обработку.

Также Дептранс просит водителей не мешать проезду снегоуборочной техники и не оставлять автомобили вдоль дорог.

