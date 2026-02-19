В Evolute прокомментировали обрушение крыши автозавода в Липецкой области

На предприятии по выпуску гибридов и электромобилей рассказали о причинах происшествия.

В четверг, 19 февраля, на липецком автозаводе «Моторинвест», на котором выпускают электромобили Evolute, обрушилась крыша одного из цехов. Обрушение произошло в здании, которое только готовилось к эксплуатации, рассказали на предприятии.

«Сегодня около 13 часов дня на производственной площадке завода электромобилей и гибридов Evolute произошло частичное обрушение кровли в зоне комплектации цеха сварки (около 1500 кв. м или 10% от общей площади). Цех планировался к запуску в апреле 2026 года», — прокомментировали «Рамблер/авто» в пресс-службе «Моторинвеста».

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Из-под завалов спасли пять человек, которым сейчас оказывается медицинская помощь.

«В настоящее время сотрудники, найденные в зоне обрушения, в сознании, и им оказывается медицинская помощь. Им и их семьям будет оказана вся необходимая медицинская и материальная помощь. Главный приоритет для нас — жизнь и здоровье людей. О дальнейшем развитии ситуации мы будем сообщать дополнительно по мере поступления новой информации», — сообщили на предприятии.

Также на «Моторинвесте» отреагировали на информацию о том, что крыша будущего сварочного цеха рухнула под тяжестью снега.

«Работы на предприятии по очистке кровель от снега производились на постоянной основе. Возможная причина случившегося — аномальный для региона объём осадков, выпавший в последние сутки», — сказано в заявлении «Моторинвеста».

Автозавод, расположенный в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области, был открыт в сентябре 2022 года. В прошлом году с местного конвейера сошло около 3,5 тысяч гибридов и электромобилей российской марки Evolute.

