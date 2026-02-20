Рассекречен новый Audi RS5 с гибридным мотором и уникальным приводом

Автомобили семейства RS5 стали мощнее почти в полтора раза, полный привод получил «умную» систему, а кузов теперь выглядит ещё впечатляюще.

© Audi

Линейка спортивных автомобилей Audi RS пополнилась первой бензоэлектрической моделью. Немецкий концерн выкатил «заряженный» RS5 третьего поколения с гибридным двигателем и целым рядом усовершествований. Некоторым техническим решениям на лифтбеке и универсале, по заявлению компании, нет аналогов в мире.

Как и модель предыдущей генерации, новый Audi RS5 оснащён битурбовым V6 рабочим объёмом 2,9 литра. Но имеются и существенные отличия. Движок форсировали, и теперь он выдаёт 503 л.с. вместо 444 л.с. И самое главное: RS5 впервые получил электрический довесок в виде 174-сильного электромотора. Общая отдача гибридной системы увеличилась до 630 «лошадок». Другими словами, RS5 стал мощнее на 41%.

На динамические характеристики возросшая мощность, правда, повлияла не сильно. С добавлением батареи и электродвигателя машина стала тяжелее (снаряженная масса седана — 2355 кг, универсала — 2370 кг, это на 500 кг больше RS5 второго поколения) и до 100 км/ч разгоняется за 3,6 секунды, что на 0,3 секунды медленнее своего классического бензинового предшественника. Максимальная скорость выросла на 5 км/ч — до 285 км/ч.

Тяговый аккумулятор ёмкостью 22 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 75 км. Полная зарядка от обычной сети 220 В занимает 2,5 часа.

За переключение передач отвечает модернизированный 8-скоростной «автомат», сочетающийся с системой полного привода Quattro с распределением крутящего момента от 70/30 до 15/85 вперёд и назад. Новая «фишка» фирменного 4WD — электромеханическое распределение крутящего момента между задними колёсами. Система Dynamic Torque Control автоматически каждые 5 миллисекунд определяет уровень зацепа правого и левого колеса и с помощью электрического моторчика на задней оси выставляет оптимальный баланс крутящего момента.

«Это первая в мире подобная система», — подчеркнули в Audi.

Среди других технических моментов нового Audi RS5 — спортивная подвеска RS с двухклапанными амортизаторами и активными демпферами, стандартные стальные или опциональные карбон-керамические тормоза, 20- и 21-дюймовые колёса.

Внешне Audi RS5 нового поколения отличается широкими колёсными арками, увеличенной радиаторной решёткой и внушительными по размеру передними воздухозаборниками. Нельзя не отметить огромные овальные патрубки выхлопной системы, диффузор и спойлер типа «утиный хвост», подчёркивающие спортивный характер RS5. А стильный светодиодный монофонарь на всю ширину корпуса придаёт облику машины футуристичности.

В продаже в Европе новый Audi RS5 появится уже летом 2026 года. Начальная стоимость первого подзаряжаемого гибрида линейки в кузове седан — $125 000, что текущему курсу составляет 9,5 млн рублей. Универсал обойдётся минимум в $127 000 (9,7 млн рублей). Приём предзаказов стартует до конца весны.

«Как в 90-х». Audi и Mercedes поспорили и перешли на личности