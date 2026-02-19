Стали известны комплектации гибрида GAC S7 в России

Полуэлектрический кроссовер получил два варианта оснащения.

Российское подразделение GAC Motor поделилось очередными подробностями о гибридном кроссовере S7, который уже в начале весны появится в продаже. Раскрыты детали оснащения новинки отечественного авторынка.

GAC S7 будет доступен в двух комплектациях – ST и SX Premium. В обоих вариантах оснащения предусмотрено 10 подушек безопасности. Также уже в штатную комплектацию включён набор электронных помощников водителя, среди которых активная система помощи при торможении (AEB), система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW), система контроля слепых зон (BSD), система предупреждения об угрозе столкновения сзади (RCW), система предупреждения при выезде задним ходом (RCTA), система экстренного удержания в полосе движения (ELKA) и многое другое.

Комплектации GAC S7 в России

ST: 20-дюймовые колёсные диски, светодиодные фары с ассистентом управления дальним светом (iHBC), 8,9-дюймовая приборная панель, мультимедийная система с тачскрином на 15,6 дюйма, аудиосистема с 12 динамиками, панорамная крыша, звукоизолирующее остекление спереди, лобовое стекло с подогревом, электропривод двери багажника, двухзонный климат-контроль, рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом, передние сиденья с электрорегулировками и памятью положений с функцией вентиляции, подогрева и массажа, задние сиденья с электроприводом регулировки угла наклона спинки до 137° и функцией памяти.

SX Premium: оптика с интерактивными дневными ходовыми огнями, 27-дюймовый проекционный дисплей (HUD), премиальная аудиосистема с 21 динамиком, включая динамики в подголовнике водительского сиденья и выезжающий центральный динамик в передней панели, система автоматической парковки (FAPA), доводчики дверей и звукоизолирующие стёкла спереди и сзади.

Запуск продаж GAC S7 на российском рынке запланирован на начало марта. Стоимость будет раскрыта ближе к появлению новинки в автосалонах.

