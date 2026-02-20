На автозаводе Evolute рассказали о работе после обрушения крыши

Стало известно, повлияло ли ЧП на выпуск автомобилей на площадке в Липецкой области.

Российский бренд гибридных и электрических машин Evolute в пятницу, 20 февраля, опубликовал заявление, в котором рассказал о работе автозавода «Моторинвест» в Липецкой области после чрезвычайного происшествия, случившегося накануне.

В четверг днём на предприятии, где выпускают машины Evolute, обрушилась крыша. Инцидент случился в цехе сварки, который находился в простое и должен был возобновить работу в апреле.

«Технологическое оборудование, задействованное при производстве автомобилей, не пострадало.

Технологический цикл сборки не нарушен. Также повреждения не затронули автомобили, находящиеся как на складе готовой продукции, так и на различных этапах сборки на конвейере, включая тестовые и предсерийные образцы.

Это означает, что не нарушен график производственного плана автомобилей и все обязательства перед партнерами и клиентами будут выполнены.

Что касается сроков восстановления кровли, то они будут определены только после завершения всестороннего обследования конструкций и получения заключения экспертов», — говорится в заявлении Evolute.

В бренде также отметили, что начата проверка причин случившегося. Подробности будут обнародованы после получения официального заключения.

