ГИБДД проведёт тотальные проверки водителей в праздничные выходные 21-23 февраля

С 21 по 23 февраля сотрудники ГИБДД будут массово тормозить автомобили и выявлять тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения или с похмелья.

© Александр Пирагис/РИА Новости

Россиян ждут трёхдневные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Но выходные и праздники — это не повод расслабляться на дороге и, не дай бог, садиться за руль в нетрезвом виде или с похмелья. Соблюдение правил дорожного движения по всей России 21, 22 и 23 февраля будут контролировать усиленные экипажи ГИБДД.

Сплошные проверки автомобилистов в длинные февральские выходные пройдут в следующих регионах: Санкт-Петербург и Ленобласть, Самарская, Рязанская, Пензенская, Брянская, Нижегородская, Оренбургская, Челябинская, Свердловская, Ростовская, Костромская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская, Вологодская, Архангельская области, Республики Хакасия и Башкортостан, Пермский край.

Отметим, что список не полный, но не это значит, что в других регионах России массовые проверки водителей на праздничные выходные не запланированы. Просто не везде, как в том числе в Москве и Московской области, Госавтоинспекция анонсирует рейды.

В ходе кампании «Нетрезвый водитель» дорожная полиция останавливает все подряд автомобили и оценивает состояние каждого водителя – как по визуальным признакам, так и при помощи алкотестера. Если прибор показал свыше 0,16 мг/л или 0,3 промилле, автомобилист на месте отстраняется от управления транспортным средством. Сотрудники ГИБДД составляют протокол об административном правонарушении, на основании которого в дальнейшем суд принимает решение о лишении гражданина водительских прав и денежном штрафе.

«Сотрудники ГИБДД напоминают, что человек, управляющий автомобилем в состоянии опьянения, является опасным для всех участников дорожного движения. Нельзя определить «безопасную» долю алкоголя. Любое его количество, выпитое незадолго до поездки, опасно и запретно. Каждый водитель должен трезво оценивать ситуацию на дороге и не подвергать опасности себя и окружающих», — подчеркнула Госавтоинспекция.

Срок лишения водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения – от 1,5 до 2 лет. Размер денежного штрафа составляет 45 000 рублей. Повторное нарушение грозит уже уголовной ответственностью с тюремным заключением до двух лет и штрафом от 200 000 до 300 000 рублей.

