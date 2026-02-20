В России продают самые дорогие в мире автомобильные знаки

Мировой рекорд стоимости был установлен в 2022 году.

Продажа «красивых» автомобильных номеров в России пока не легализована и приобрести такой номер можно лишь на «сером» рынке. Причём, как выяснилось, стоимость самого дорогого госзнака превышает 2 млрд рублей.

Как рассказало РИА Новости, сейчас в России продают 16 автомобильных номеров стоимостью от 2,1 млрд рублей. О комбинациях букв и цифр, к сожалению, не сообщается. Известно лишь, что коды регионов самые разные: 177 (Москва), 01 (Адыгея), 24 (Красноярский край) и 05, 105 (Дагестан).

Мировой рекорд стоимости «красивых» автомобильных номеров был установлен в Калифорнии в 2022 году. Табличка с обозначением ММ предлагалась за $24 млн (1,8 млрд рублей), но, судя по всему, покупатель не нашёлся. По крайней мере какой-либо информации о владельце нет.

Судя по всему, не пользуются спросом и супердорогие номера в России, которые в случае продажи станут самыми дорогими в мире. Отмечается, что один госзнак был выставлен на рынок ещё в 2023 году, остальные – в 2024-м и 2025-м.

