Новый тест для пьяных водителей, сроки выхода «Волги» и права АвтоВАЗа на мем. Главное за неделю

Сотрудники ГИБДД могут получить новый прибор для проверки водителей на дорогах, стали известны сроки запуска производства и начала продаж автомобилей возрождённой марки «Волга», Tesla выпустила первую машину без руля и педалей, а АвтоВАЗ зарегистрировал необычный товарный знак — эти и другие важные события в еженедельном дайджесте на «Рамблер/авто».

Московским водителям подготовили подарок к 23 февраля

Второй раз с начала 2026 года (после новогодних каникул) платные парковки в Москве сделают бесплатными. В День защитника Отечества, 23 февраля, парковаться бесплатно можно будет на всех улицах и стоянках с любыми тарифами. Есть разве что одно исключение. Какое? Ответ в нашей новостной заметке.

Aurus прокомментировал слухи о сокращении выплат сотрудникам

Российский производитель машин класса люкс Aurus выступил с официальным заявлением по следам информации, появившейся неделей ранее. В компании подтвердили, что производство на заводе в Елабуге приостановлено, но опровергли сразу два момента, о которых говорили инсайдеры.

Автовладельцам станет сложнее судиться со страховщиками

Страховые компании бьют тревогу: недовольные срывами сроков восстановительного ремонта по ОСАГО автовладельцы всё чаще обращаются в суд, выигрывают дело и получают сверхвыплаты. Страховщики посетовали, что действующий закон никак не учитывает их права и интересы, и объявили о подготовке пакета поправок.

В России могут ввести налог на покупку одной категории машин

Налог от 1% до 4% при покупке машины предложили ввести депутаты Госдумы РФ. Касается это предложение достаточно узкого сегмента — роскошных авто стоимостью от 20 миллионов рублей. Введут ли такой налог? Пока вопрос, учитывая, что своего рода налог на роскошь для машин от 10 миллионов рублей есть и сейчас.

В Сеть утекли фото первого автомобиля Tenet Plus

Всё больше подробностей появляется об автомобилях нового суббренда марки Tenet. На этой неделе стало известно, как они будут называться, а компания объявила о поиске дилеров в 56 городах. Позже инсайдеры раздобыли первое официальное изображение одной из моделей — подробнее в публикации.

АвтоВАЗ отреагировал на обвал авторынка

АвтоВАЗ объявил о сокращении плана февральских продаж на 15%. Причина? Стремительное падение спроса в начале 2026 года. И предпосылок к улучшению ситуации не видно, констатировал глава концерна Максим Соколов. По его словам, недавнее снижение ключевой ставки ЦБ пользы не принесло, и тольяттинский завод вряд ли выполнит даже скорректированный план продаж.

Tesla выпустила первую машину без руля и педалей

Уже в апреле Tesla запустит полномасштабное серийное производство своего первого полностью беспилотного автомобиля Cybercab. На этой неделе с конвейера завода в Остине сошёл первый пробный экземпляр, и в компании отметили это событие фотографией машины в окружении сотрудников. Все подробности о новой Tesla, в которой нет органов управления и даже зеркал, — в нашем материале.

На заводе Evolute под Липецком обрушилась крыша

Неожиданно тяжёлым получается начало 2026 года для российского автопрома, и дело не только в снижении производства из-за слабого спроса. В конце января загорелся завод AGR Groupe в Калужской области, а 19 февраля чрезвычайное происшествие случилось на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области. В новом цехе обрушилась крыша. О том, как повлияло ЧП на выпуск электромобилей Evolute, — в официальном заявлении завода.

АвтоВАЗ оформил права на мемную фразу «Можно, а зачем?»

Самая забавная и неожиданная новость недели — АвтоВАЗ застолбил за собой авторские права на выражение «Можно, а зачем?». И это не шутка на 1 апреля, до которого ещё больше месяца. Непонятно, как концерн собирается зарабатывать на данном торговом знаке, но зарегистрирован он по всем возможным классам.

На заводе «Москвич» стартовал выпуск электромобиля новой марки

В России стало на одну автомобильную марку больше. В пятницу на столичном автозаводе стартовало производство электрокара UMO. Батарейная новинка будет делить конвейер с «Москвичами» и «Атомами». О том, что это за машина и на какую целевую аудиторию она рассчитана — в материале.

ГИБДД будет по-новому проверять водителей на опьянение

Госавтоинспекция собирается использовать новый экспресс-тест для проверки автомобилистов на опьянение. На рассмотрение в правительство внесено постановление о применении прибора, который может выявлять наркотические и психотропные вещества в организме по слюне. Сможет ли это устройство определять наличие алкоголя в организме и не исчезнут ли алкотестеры? В МВД России сделали отдельное заявление по этому вопросу.

Названа дата начала продаж автомобилей Volga

Ну что, теперь официально: Горьковский автозавод возобновляет выпуск легковых машин марки «Волга». На этой неделе дочернее подразделение ГАЗа подтвердило, что на конвейер встанут два кроссовера и один седан. Выпуск стартует в апреле-июне, а там и до запуска продаж недалеко. Уже известно, когда машины Volga появятся в автосалонах.

Ещё на этой неделе «Рамблер/авто» рассказал о судебном иске против бывшего ведущего Top Gear Джереми Кларксона, запрете иномарок в российских гонках, самых дорогих автомобильных знаках в России, обрушении прибыли Mercedes-Benz почти в полтора раза и сокращении доли китайских автомобилей в автосалонах.