В этих регионах России чаще всего оформляют ДТП без вызова ГИБДД

Опубликован топ-10 субъектов РФ, где оформление ДТП по европротоколу пользуется наибольшим спросом.

© Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Каждое третье дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в России в 2025 году было оформлено без вызова инспекторов ГИБДД, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

За 12 месяцев прошлого года страховщики получили 843 заявления, оформленных с помощью европротокола. Это 41% от всех случаев обращений в страховые компании после ДТП.

«Оформление ДТП по европротоколу продолжает оставаться популярным среди автовладельцев России: более трети всех аварий фиксируется именно таким образом», — прокомментировал глава РСА Евгений Уфимцев.

Топ-10 регионов России по оформлению ДТП без вызова ГИБДД:

Москва – 72 360 случаев (доля от всех заявлений в регионе 31,9%); Московская область – 46 779 (34,8%); Новосибирская область – 36 177 (64,5%); Приморский край – 31 113 (71,3%); Челябинская область – 27 370 (51,1%); Республика Башкортостан – 26 806 (49,1%); Санкт-Петербург – 25 728 (29,9%); Самарская область – 24 700 (51,5%); Свердловская область – 23 833 (46,3%); Республика Татарстан – 21 634 (29,4%).

Меньше всего европротоколом пользовались в 2025-м водители в Ненецком автономном округе – 81 оформление, Чукотском автономном округе – 150, Камчатском крае – 440, Республике Ингушетия – 599, Еврейской автономной области – 622.

