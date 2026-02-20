В этих регионах России чаще всего оформляют ДТП без вызова ГИБДД
Опубликован топ-10 субъектов РФ, где оформление ДТП по европротоколу пользуется наибольшим спросом.
Каждое третье дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в России в 2025 году было оформлено без вызова инспекторов ГИБДД, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).
За 12 месяцев прошлого года страховщики получили 843 заявления, оформленных с помощью европротокола. Это 41% от всех случаев обращений в страховые компании после ДТП.
«Оформление ДТП по европротоколу продолжает оставаться популярным среди автовладельцев России: более трети всех аварий фиксируется именно таким образом», — прокомментировал глава РСА Евгений Уфимцев.
Топ-10 регионов России по оформлению ДТП без вызова ГИБДД:
- Москва – 72 360 случаев (доля от всех заявлений в регионе 31,9%);
- Московская область – 46 779 (34,8%);
- Новосибирская область – 36 177 (64,5%);
- Приморский край – 31 113 (71,3%);
- Челябинская область – 27 370 (51,1%);
- Республика Башкортостан – 26 806 (49,1%);
- Санкт-Петербург – 25 728 (29,9%);
- Самарская область – 24 700 (51,5%);
- Свердловская область – 23 833 (46,3%);
- Республика Татарстан – 21 634 (29,4%).
Меньше всего европротоколом пользовались в 2025-м водители в Ненецком автономном округе – 81 оформление, Чукотском автономном округе – 150, Камчатском крае – 440, Республике Ингушетия – 599, Еврейской автономной области – 622.
Почему оставление места ДТП по взаимному согласию грозит лишением «прав»: могут ли отобрать ВУ, если столкнулись и «разобрались на месте»