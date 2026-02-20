В России сертифицировали таинственный электрический внедорожник

Изображения загадочного автомобиля обнаружены в электронной базе Роспатента.

В России запатентовали дизайн электрического внедорожника. Изображения загадочного автомобиля опубликованы в электронной базе Роспатента, узнал «Рамблер/авто».

Судя по документации, разработка принадлежит Тольяттинскому государственному университету. Конструкторы из данного вуза уже не первый год экспериментируют с разработкой внедорожника «Сержант» на базе ВАЗ-21213 «Нива». С 2017 года было построено несколько модификаций.

© ФИПС

О планах ТГУ по созданию электрической версии под названием «Сержант-электро» впервые стало известно ещё в 2022-м. Правда, изначальный концепт был намного габаритнее, имел гораздо большую колёсную базу и в целом был больше похож на багги, тогда как в нынешнем варианте машина больше напоминает обычный внедорожник – не хватает разве что дверей.

Как и другие версии «Сержанта», электрический «вездеход» имеет каркасную конструкцию кузова, к которой крепятся капот, боковые и задние панели, крыша. Среди интересных отличий от других прототипов — узкие прямоугольные фары, которые, как и «заглушка» на месте радиаторной решётки, отделены от верхней панели передка. Экипирована машина крупногабаритными шинами.

Каких-либо подробностей по техническим характеристикам электрического внедорожника нет. По срокам выпуска прототипа и дальнейших планах Тольяттинского государственного университета по машин тоже ничего неизвестно.

