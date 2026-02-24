С 1 марта в России изменятся правила постановки авто на учёт в ГИБДД

Стало известно о двух важных поправках, которые вступят в силу с началом весны.

© Виктор Антонюк/РИА Новости

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые правила регистрации автомобиля в Госавтоинспекции. Поправки касаются наличия полиса обязательного автострахования ОСАГО и досрочного снятия транспортного средства с учёта, передаёт новостное агенство «Прайм».

Если сейчас для постановки нового или подержанного автомобиля на учёт в ГИБДД нужна «автогражданка», то уже с ближайшего воскресенья полис будет исключен из перечня документов, которые обязательны при регистрации машины. Новое правило упростит и ускорит процесс оформления купленного авто.

Поправка не освобождает собственника автомобиля от обязанности по страхованию. Как и сейчас, оформить ОСАГО будет необходимо в течение 10 дней с момента покупки машины. Штраф за отсутствие полиса составляет от 500 до 800 рублей при первой остановке инспектором ДПС и 3000-5000 рублей — при втором нарушении.

Кроме того, с 1 марта изменится порядок прекращения регистрации в ГИБДД. Бывшему хозяину больше не придётся ждать 10 дней, чтобы снять машину с учёта. Прекратить регистрацию транспортного средства можно будет прямо в день продажи, что поможет продавцу избежать штрафов в случае нарушения ПДД новым собственником автомобиля.

Как поставить авто на учет в ГИБДД: получение номеров для машины и регистрация нового купленного автомобиля