Первые автосалоны Volga появятся в 12 городах России: полный список

Стало известно, в каких городах можно будет купить новые автомобили «Волга».

Дилерская сеть Volga поначалу будет включать в себя 12 городов. О том, где в скором времени появятся шоурумы возрождённой марки, рассказал портал Wroom.ru.

Автосалоны Volga планируется открыть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Перми, Воронеже, Уфе, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Челябинске. Первые шоурумы заработают уже к концу лета текущего года.

Ожидается, что со временем дилерская сеть Volga охватит свыше 100 городов. Так, уже на втором этапе расширения продажи автомобилей легендарного советского и российского бренда появятся в Рязани, Твери, Туле, Ульяновске, Набережных Челнах, Владимире, Липецке, Ижевске, Оренбурге, Пензе, Саратове, Новосибирске, Кемерово, Тюмени, Ставрополе, Сургуте, Волгограде, Вологде.

Под маркой Volga будут выпускать лицензионные копии китайских автомобилей Geely: кроссоверов Monjaro (Volga K50) и Atlas (K40), а также седана Preface (С50). Выпуск машин наладят на бывших мощностях Volkswagen на Горьковском автозаводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде.

Старт продаж автомобилей Volga запланирован на третий квартал 2026 года. Учитывая информацию о сроках открытия первых автосалонов, можно ожидать, что на рынке «перелицованные» Geely появятся в августе.

