«Очень дорогое хобби». Lamborghini отказалась от амбициозного проекта

Разработка кросс-купе Lamborghini Lanzador переформатирована.

© Lamborghini

Один из ведущих мировых производителей спорткаров Lamborghini закрыл проект своего первого полностью электрического автомобиля. В компании пришли к выводу, что ничего, кроме убытков, эта разработка им не принесёт.

Электрический кросс-купе Lamborghini Lanzador должен был оснащаться трёхмоторной электрической установкой мощностью 1341 л.с. и проезжать до 700 км на одной зарядке. По оценке экспертов рынка, ценник на автомобиль начинался бы от $300 000 (23 млн рублей).

«Нашим клиентам не интересны электромобили. Было бы безрассудно вкладывать огромные средства в проект, который не окупится. Это было бы очень дорогое хобби», — заявил генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн в интервью Sunday Times.

Тем не менее это не значит, что Lanzador, концепт которого был впервые показан в 2023 году, не появится в модельной гамме Lamborghini. По словам главы компании, кросс-купе будет выпускаться в виде подзаряжаемого гибрида (PHEV). Сроки старта производства он не уточнил. Выпуск электрической версии планировалось начать в 2028 году.

