На Москву надвигается очередной снегопад: пробки на дорогах достигнут 8 баллов

Названы участки, на которых вечером 24 февраля будет затруднено движение.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Автомобилистов в Москве предупредили о 8-балльных пробках на дорогах города во вторник вечером, 24 февраля. Причина — очередной снегопад, который накроет столицу сегодня днём.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) советует автовладельцам воспользоваться метро. Если автомобиль всё-таки необходим, рекомендуется планировать маршрут заранее и выезжать после 20:00.

«Сегодня в городе перекрытия, некоторые привычные маршруты могут быть закрыты, а объездные пути загружены. Время в пути станет непредсказуемым», — предупредили московских автолюбителей.

В вечерний разъезд движение будет затруднено на Котельнической, Москворецкой, Кремлевской и Пречистенской набережных, на Садовом и Бульварном кольцах.

По прогнозам синоптиков, пик осадков в Москве во вторник придётся на период с 13:00 по 17:00 по мск. Снегопад в столице продлится более суток и закончится только в ночь со среды на четверг.

