Трем автогигантам предрекли крах

Трём немецким автогигантам предрекли крах.

Сокращение расходов, массовые увольнения и закрытия заводов — всё это лишь начало кризиса в европейском автопроме, предупреждает президент Кильского института мировой экономики в ФРГ Мориц Шуларик. По его словам, уже в ближайшие годы на кону может оказаться само существование трёх таких автогигантов, как Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen.

Как отметил эксперт, европейские автопроизводители оказались абсолютно не готовы к цифровизации и электрификации и по этой причине с треском проигрывают конкуренцию китайским компаниям.

«Мировой автопром переживает самую масштабную трансформацию в своей истории. Современные машины – это не просто средство для передвижения, а компьютеры на колёсах, и автопроизводители с историей не поспевают за этим прогрессом.

«Китайцам», в отличие от них, не нужно перестраиваться и обновлять оборудование и инфраструктуру, у них нет армии преданных фанатов. Поэтому им намного проще адаптироваться к новым реалиям, чем тем же немецким автопроизводителям», — отметил Шуларик, выступая на политическом ток-шоу на немецком телеканале ARD.

Единственный выход для автопроизводителей, которые сейчас не в состоянии угнаться за прогрессом — адаптироваться, причём как можно скорее.

«Сейчас Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen сокращают бюджеты, массово увольняют сотрудников и даже закрывают заводы. К 2030 году эти три компании могут прекратить существование. Есть вероятность, что их поглотят более адаптивные концерны», — заключил немецкий экономист.

