Автостраховщики рассказали о новой схеме мошенников

Стало известно, как злоумышленники обманывают страховые компании.

© Евгений Павленко/Коммерсантъ

В России набирает обороты число случаев мошенничества с использованием европротокола. Об одной из новых схем рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Европротокол позволяет участникам ДТП, обошедшегося без пострадавших, урегулировать ситуацию на месте без вызова ГИБДД, зафиксировать на фото повреждения авто и затем получить компенсацию по ОСАГО. Время оформления занимает в среднем 25-30 минут.

Проблема в том, что таким способом урегулирования ДТП активно пользуются мошенники, которые присылают страховым компаниям поддельные извещения и получают страховые выплаты. Отличить фейковые фото и фиктивные сведения страховщики могут далеко не всегда — настолько искусными оказываются мошеннические схемы. Как выясняется, инсценировки ДТП доходят до того, что уже разбитые машины возят на эвакуаторе по разным локациям.

«Машину на эвакуаторе привезли, поставили, сделали фотофиксацию и на том же эвакуаторе повезли в следующее место «происшествия». Потом выясняется, что машина была заявлена как автомобиль виновника по другим десяти убыткам в ОСАГО. А фотографии с места ДТП получились нормальные, точка геолокации есть», — приводит слова Уфимцева официальный канал РСА в мессенджере Max.

Для борьбы с таким мошенничеством союз предлагает внести изменения в закон об ОСАГО, чтобы страховщики: а) получили право на осмотр второго автомобиля, попавшего в ДТП; б) получили доступ к записям с дорожных камер. Эти меры помогут устанавливать обстоятельства ДТП и, следовательно, снизят число фиктивных извещений в страховые компании.

