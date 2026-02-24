Очередной скачок цен на бензин зафиксировали в Москве

На московских АЗС резко подорожал бензин.

© Александр Пирагис/РИА Новости

Бензин на заправках в Москве дорожает высокими темпами уже четвертую неделю подряд. За последние семь дней средняя стоимость литра автомобильного топлива выросла на 20 копеек, следует из отчёта Московской топливной ассоциации (МТА), с которым ознакомился «Рамблер/авто».

Больше всего с 16 по 24 февраля подорожал премиальный АИ-100, прибавивший сразу на 30 копеек. АИ-92 и АИ-95 выросли в стоимости на 15 копеек. Дизельное топливо впервые за три недели пробило отметку в 5 копеек и стало дороже на 8 копеек.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива в Москве с 16 по 24 февраля:

АИ-92: +15 копеек, с 62,98 до 63,13 рубля;

АИ-95: +15 копеек, с 69,47 до 69,62 рубля;

АИ-100: +30 копеек, с 94,02 до 94,32 рубля;

ДТ: +8 копеек, с 76,62 до 76,70 рубля.

«Горючка» на московских заправках стремительно дорожает с конца января. Средний недельный рост стоимости одного литра бензина за прошедший месяц не опускался ниже 13 копеек, а нынешняя прибавка в 20 копеек стала наибольшей за этот период.

Холодный расчёт: почему зимой растёт расход топлива у авто и как его уменьшить