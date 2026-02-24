Audi зарегистрировала товарный знак в России

Немецкий автоконцерн ушёл из России в 2022 году.

© Audi

Покинувший российский рынок немецкий автобренд Audi зарегистрировал очередной товарный знак в России. Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе мониторинга электронной базы данных Роспатента.

«Четыре кольца» оформили авторские права на название e-tron. Так именуется линейка электрических и гибридных автомобилей Audi, существующая с 2009 года.

Заявка на регистрацию e-tron была подана головным предприятием Audi AG, расположенным в Ингольштадте. Права на товарный знак продлены до апреля 2035 года.

Один из крупнейших автобрендов Германии официально присутствовал в России с 1998 по 2022 годы. На калужском предприятии Volkswagen Group у Audi была своя сборочная площадка. Продажи автомобилей этой марки в нашей стране в лучшие годы превышали 100 тысяч штук.

