В списке российских машин для такси появится ещё одна марка

© Nadya So/Shutterstock

Меньше недели осталось до вступления в силу закона о локализации такси. С 1 марта перевозчики смогут получать лицензию только на автомобили, произведённые в России. Будут в списке машины возрождённой марки «Волга»?

«Будут», — приводит слова представителя Volga информагентство ТАСС.

На прошлой неделе было объявлено, что во втором квартале текущего года на Горьковском автозаводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде стартует выпуск кроссоверов и седана Volga. Официально это не подтверждено, но, судя по документации ОТТС, все три модели — локализованные копии китайских Geely. Сборка будет осуществляться по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов.

Финальный список автомобилей, допущенных к работе такси с 1 марта 2026 года, должен быть опубликован Минпромторгом РФ со дня на день. В первый вариант перечня вошли шесть марок: Lada, «Москвич», УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah. Всего в изначальную версию списка попали 22 модели.

