Mitsubishi зарегистрировала в России название кроссовера

Японский концерн намекает на возвращение в Россию?

Ушедший из России японский автопроизводитель Mitsubishi заново зарегистрировал свой товарный знак на российском рынке. Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе мониторинга открытых данных электронной базы ФИПС.

Mitsubishi получил патент на торговую марку ASX. Это название компактного кроссовера, который выпускается с 2010 года и продавался в России.

Заявку на патент подала штаб-квартира Mitsubishi в Токио. Срок продления авторских прав на наименование — до апреля 2035 года.

Весной 2022 года Mitsubishi прекратила выпуск своих автомобилей на калужском автозаводе «ПСМА Рус» и остановила все поставки техники из-за границы. При этом «японцы» продолжают гарантийный ремонт и техническое обслуживание машин, проданных до ухода компании с российского рынка.

ASX – уже далеко не первая модель, зарегистрированная Mitsubishi после ухода из России. Только за последние два года автопроизводитель из Страны восходящего солнца продлил авторские права на названия Pajero, Outlander, Lancer, Eclipse, Eclipse Cross, Colt, Triton, Attrage.

Означает ли такая активность, что компания собирается возобновить работу в нашей стране? Скажем так, предпосылок к этому пока нет, а регистрация названий – это в первую очередь мера по защите товарных знаков от незаконного использования.

