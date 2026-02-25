Автомобилистов в Москве просят помочь коммунальным службам

Столичный Дептранс опубликовал обращение, адресованное водителям на личных авто.

Власти Москвы обратились к водителям на фоне сильного снегопада. Автомобилистов призвали помочь коммунальным службам — не блокировать движение колонн снегоуборочной техники.

Накануне столицу накрыл очередной затяжной снегопад, который закончится не раньше ночи с 25 на 26 февраля. Городские службы в усиленном режиме ликвидируют последствия осадков.

«Чем меньше машин на дорогах — тем быстрее и эффективнее смогут работать коммунальные службы. Как им помочь: не паркуйтесь вдоль дорог — это мешает уборке, уступайте дорогу снегоуборочным машинам, не мешайте их проезду», — сказано в обращении Дептранса к автомобилистам.

Также водителей просят соблюдать осторожность при поездках в районы, где в среду возможны заторы. К вечеру в отдельных районах ожидаются пробки до 8 баллов. Рекомендуется по возможности выбирать альтернативный маршрут и закладывать один дополнительный час к привычному времени в дороге.

