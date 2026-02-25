Bentley Bentayga окрасили в уникальный цвет в честь свадебной традиции

Будет выпущено лишь десять таких автомобилей.

© Bentley

Тюнинг-ателье Mulliner выкатило спецверсию роскошного Bentley Bentayga. Один из самых дорогих, быстрых и мощных кроссоверов в мире получил коллекционное издание для девушек.

Лимитированный Something Blue от придворного дизайнерского бюро Bentley окрашен в белоснежный металлик, который под определённым углом освещения начинает играть светло-синим оттенком. Колёсные диски получили серебристый цвет, а тормозные суппорты соответствуют окраске кузова.

© Bentley

Бело-голубые тона доминируют и в экстерьере спецверсии Bentayga. Так, на спинках белых сидений синим цветом вышиты эмблемы Bentley. Основная часть передней консоли, центрального тоннеля и даже рулевого колеса тоже выполнены в белоснежных тонах.

Этот бело-голубой дизайн Bentley Bentayga — отсылка к свадебной традиции «Something Four» (чего-то четыре — в переводе с английского), особо популярной в Японии. Согласно ритуалу, невеста должна надеть белое платье с голубым оттенком, чтобы брак был счастливым. Собственно говоря, и само название Something Blue отсылает к этой традиции.

© Bentley

Под капотом лимитированного Bentayga установлен стандартный 4,0-литровый битурбо V8, выдающий 542 л.с. и 770 Н·м крутящего момента. С места до «сотни» внедорожник разгоняется за 4,5 секунды и развивает максимальную скорость 290 км/ч.

Стоимость Bentley Bentayga Something Blue — от $220 тысяч (17 млн рублей). Всего будет выпущено десять экземпляров, причём исключительного для японского рынка.

