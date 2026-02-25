АвтоВАЗ освоил новую технологию автоматического монтажа колёс
Российский автогигант обзавёлся новым роботизированным оборудованием.
На заводе АвтоВАЗа в Тольятти запущена новая роботизированная линия, на которой в автоматическом режиме осуществляется сборка и балансировка колёс. Оборудование способно работать даже с большой размерностью колёс, которой сейчас в линейке Lada нет.
Как рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа, новая линия сборки шин и дисков теперь полностью автоматизирована. Даже смазка шины перед монтажом выполняется автоматически, что помогает снизить риск повреждения шины или диска. Накачка колёс производится методом «взрыва» с помощью автоматического телескопического колокола.
Кроме того, система имеет многоступенчатый контроль. Процесс сборки контролируется с применением машинного зрения, которое автоматически определяет размерность колеса. Если элементы шина и диск не соответствуют по размеру, технологический процесс автоматически прерывается.
Отдельное внимание уделено балансировке: линия проверяет колесо дважды – до и после установки балансировочных грузов. При обнаружении некорректных значений колесо выводится из технологического потока без участия человека.
Запуск новой линии — это часть подготовки тольяттинского концерна к серийному выпуску Lada Azimut. Пробная партия 18-дюймовых колес для кроссовера уже произведена и устанавливается на тестовые прототипы. Кроме того, оборудование уже задействовано при сборке колёс меньшего диаметра для актуальных моделей Lada, таких как Vesta и Iskra.
Как отметили на АвтоВАЗе, переход на новое оборудование позволил ускорить процесс сборки колёс в полтора раза. Монтаж каждого колеса на линии теперь занимает всего 12 секунд.