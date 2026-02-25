Автовладелец из Башкирии выиграл один миллион бонусов Спасибо от Сбера

Сбер подвёл итоги розыгрыша почти 2 млн бонусов Спасибо.

© Евгений Биятов/РИА Новости

13 автовладельцев по всей России разделили между собой 1,7 млн бонусов Спасибо по итогам масштабного розыгрыша. Главный приз достался владельцу автомобиля Lada родом из Башкирии, купившему автомобиль в Магнитогорске, рассказали в пресс-службе Сбера.

Участие в розыгрыше приняли автолюбители, в 2025 году оформившие автокредит на новые машины марок Lada, Omoda, Belgee, FAW, Jetta, Livan, УАЗ, Sollers или Evolute.

© СБЕР

«Главный приз — один млн бонусов Спасибо — достался клиенту, купившему автомобиль в Магнитогорске. Обладатель 500 тысяч бонусов проживает в Ставрополе, а 100 тысяч бонусов отправились автолюбителю, совершившему покупку в Воронеже. Любопытная деталь: все три победителя, независимо от региона, приобрели автомобиль отечественного бренда Lada», — рассказали в Сбере.

Ещё десять автолюбителей получили по 10 тысяч бонусов.

Бонусы Спасибо можно потратить при покупке товаров и услуг у партнёров Сбера, платить ими связь, ЖКУ или даже часть кредита, а также перевести близким или направить на благотворительность.

Сбер заявил, что спрос на участие в розыгрыше был очень высоким, и в связи с этим планируются новые акции и специальные предложения. Подробности будут объявлены в ближайшие месяцы.

