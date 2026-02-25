«УАЗ «Патриот» с китайским дизелем проверили на морозе -30°C
Флагманский внедорожник с силовым агрегатом JAC испытали в суровых зимних условиях.
Рестайлинговый внедорожник УАЗ «Патриот» с дизельным двигателем преодолел на твердую «пятёрку» серию дорожных зимних тестов. Испытания проходили при морозе до -30°C, поделился подробностями официальный Телеграм-канал Ульяновского автозавода.
Обновлённый «Патриот» оснащается 2,0-литровым турбодизелем мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 320 Н·м в связке с 6-ступенчатым «автоматом». И мотор, и КПП — производства китайской марки JAC. То же самое касается и раздаточной коробки с электронно-механическим управлением.
«Двигатель показал уверенный запуск при температуре -30°C. Инженеры провели полную калибровку работы двигателя в условиях низких температур. Турбонаддув, катализатор и сажевый фильтр выдержали испытание холодом на твердую «пятёрку»», — рассказали на УАЗе.
Для завершения сертификации рестайлинговому «Патриоту» осталось завершить ресурсные тесты в 100 000 км, которые начались в ещё прошлом году. Запуск серийного производства и старт продаж обновлённого флагманского УАЗа запланированы на 2026 год.
