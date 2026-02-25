Летающий автомобиль SkyDrive совершил полностью автономный полет

В Токио состоялся беспилотный полёт аэромобиля SkyDrive SD-05.

© SkyDrive

Японская компания Suzuki и стартап SkyDrive провели в Токио демонстрационный полёт своего летающего автомобиля. Дальность хода получилась, надо сказать, не самой впечатляющей, но это с лихвой компенсировал тот факт, что инновационное транспортное средство пролетело в автономном режиме.

Как рассказали разработчики, SkyDrive SD-05 преодолел около 150 метров на высоте 13 метров. Время полёта заняло 3 минуты 30 секунд. Взлёт, сам полёт и посадка контролировались компьютером— на борту никого не было.

Впервые показанный ещё в 2022 году SkyDrive SD-05 представляет собой трёхместный коптер длиной 11,5 метров и шириной 11,3 метра. Благодаря своим компактным габаритам и манёвренности аэромобиль может приземляться на вертолётных площадках на крышах зданий — в Токио, к примеру, таких точек около 70-ти. Управляется летательный аппарат как при помощи автопилота, так и в ручном режиме.

© SkyDrive

Аэромобиль оборудован 12 винтовыми электродвигателями, выдающими суммарно 180 кВт или 241 л.с. Аппарат весит 1400 кг и развивает максимальную скорость 100 км/ч.

Пожалуй, один из главных минусов SkyDrive — очень маленькая дальность хода. Литий-ионный аккумулятор емкостью 50 кВт⋅ч позволяет пролететь около 15 км — это в среднем 10-15 минут полёта. Для сравнения, китайский Land Aircraft Carrier преодолевает на одном заряде до 1000 км.

Стоимость SkyDrive SD-05 — $1,5 млн, что по текущему обменному курсу составляет 12 млн рублей. Серийный выпуск стартовал на заводе Suzuki в Сидзуоке ещё в 2024 году, но массовое применение аэромобиля начнётся только через несколько лет, когда в Японии появятся все необходимые правовые основы и инфраструктура для такого транспорта.

