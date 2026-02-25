Москва станет первым в мире городом с дорожной сетью, управляемой ИИ

«Умная» технология будут опробованы на дорогах микрорайона Тушино.

© Пресс-служба Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Управление дорожным движением в одном из районов Москвы будет доверено искусственному интеллекту. Об этом объявил мэр Сергей Собянин, рассказывая о планах по развитию транспортной системы столицы.

По словам градоначальника, инновационная система будет опробована в микрорайоне Тушино на северо-западе Москвы.

«Впервые в мире запустим пилотный проект по управлению дорожным движением целого жилого микрорайона с помощью искусственного интеллекта — в Тушино», — написал Собянин в своём Телеграм-канале.

Как именно ИИ будет управлять трафиком на дорогах Тушино, мэр Москвы не уточнил. Можно предположить, что речь идёт о полном переводе дорожной сети на систему «умных» светофоров. Тем более, Собянин подчеркнул, что в планах увеличение доли таких устройств на московских дорогах до 80%.

Что такое «умный» светофор?

«Умный» светофор, в отличие от обычного, адаптируется к дорожной обстановке на основе информации, собираемой при взаимодействии с другими светофорами через единый центр управления, камерами, радарами и датчиками. В зависимости от плотности и скорости потока автомобилей регулируется время подачи сигнала.

Пример: если на подъезде к перекрёстку образовался затор, время работы зелёного сигнала будет увеличено. И наоборот, если на перекрёстке мало машин, то будет продлена фаза работы красного сигнала.

Такое адаптивное регулирование повышает пропускную способность на дороге.

Военные технологии в вашем автомобиле: 9 систем, которые пришли из оборонки