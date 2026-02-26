Россиянам рассказали о колоссальном подорожании бензина

Рост цен на автомобильное топливо почти вдвое обогнал инфляцию.

Средняя стоимость бензина на российских АЗС за последние 12 месяцев выросла более чем на 10%. Об этом при подведении итогов января 2026 года сообщил «Росстат».

В сравнении с январем 2025-го литр бензина подорожал на 11,6% — с 58,71 до 65,63 рубля. Сильнее всего прибавила в цене самая доступная марка АИ-92 — на 11,9%. АИ-95 и АИ-98 стоят сейчас на 11,4% и 8,6% больше, чем год назад. Цена дизельного топлива выросла на 9%.

Годовая инфляция в январе 2026 года, по данным Банка России, составила 6%. То есть темпы роста средней стоимости бензина почти в два раза обогнали инфляцию.

Как изменилась средняя стоимость бензина на российских заправках за последние 12 месяцев:

АИ-92: с 55,54 до 62,09 рубля;

АИ-95: с 60,67 до 67,53 рубля;

АИ-98: с 83,37 до 91,00 рубля;

ДТ: с 70,66 до 77,31 рубля.

В сравнении с декабрем прошлого года АИ-92 и АИ-95 в среднем по стране подорожали на 1,3%, АИ-95 – на 1,9%, дизтопливо выросло в цене на 1,4%.

