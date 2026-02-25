Мишустин одобрил новую схему оплаты парковок

Есть, правда, один момент.

Инициатива о продлении срока оплаты парковок нашла поддержку в правительстве России. Премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя идею, отметил, что новая схема будет удобна автомобилистам.

Ещё в январе стало известно, что власти рассматривают вариант с изменением времени оплаты парковочных сессий. В изначальном варианте предлагалось увеличить этот срок до пяти суток. Однако, судя по словам председателя правительства, дедлайн для пользователей платных парковок составит 24 часа.

«Мы поддерживаем такой подход. Имеется в виду сутки сделать, потому что это, конечно, очень удобно людям», — цитирует Мишустина информагентство ТАСС.

По текущему законодательству, на оплату парковки отводится от 5 до 30 минут. При неоплате в установленный срок автомобилист автоматически получает штраф до 5000 рублей.

