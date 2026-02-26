В Москве за несколько дней поймали 260 пьяных водителей

20 задержанным автомобилистам грозит уголовная ответственность.

© Алексей Майшев/РИА Новости

Длинные февральские выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, обернутся лишением водительских прав и крупным денежным штрафом для более 250 московских автомобилистов. Столичная Госавтоинспекция подвела итоги массового рейда на пьяных водителей с 21 по 23 февраля.

«Пресечено более 260 фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, в числе которых 30 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 231 водитель отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования», — говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале ведомства.

Всем задержанным водителям грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и денежный штраф в размере 45 000 рублей. Отказ от медосвидетельствования означает автоматическое приравнение к езде в нетрезвом виде.

Кроме того, 20 задержанных автомобилистов повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. «Рецидивистам» грозит уже уголовная ответственность в виде тюремного заключения до 2 лет или до 480 часов обязательных работ, а также штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

«В очередной раз предупреждаем водителей о последствиях нетрезвого вождения – зачастую такие факты приводят к трагедиям. Не допускайте непоправимых ошибок, если выпили, не садитесь за руль!» — обратилась столичная Госавтоинспекция к автомобилистам.

