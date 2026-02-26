Ситидрайв объявил о запуске «невидимого» каршеринга в Петербурге

Клиентам Ситидрайва в Северной столице стал доступен тариф «Arrizo без оклейки».

© Chery

Оператор каршеринга Ситидрайв объявил о пилотном запуске формата аренды автомобилей без оклейки для пользователей в Санкт-Петербурге. Новая услуга будет опробована на седане комфорт-класса Chery Arrizo 8, рассказали в пресс-службе компании.

В Ситидрайве изучили обратную связь от пользователей и пришли к выводу, что большинству клиентов важно, чтобы на кузове не было брендинга и автомобиль внешне не отличался от личного транспорта.

© Ситидрайв

«Учитывая это пожелание, мы решили протестировать формат аренды без оклейки на модели Chery Arrizo 8, предложив её во всех тарифных планах. Это позволит нам оценить реальный спрос на «невидимый» каршеринг и понять, насколько такая опция актуальна для долгосрочного развития», — объяснили в пресс-службе компании.

Машины Chery Arrizo 8 без брендинга доступны пользователям Ситидрайва в Петербурге во всех действующих тарифах. Автомобиль можно забронировать для коротких поездок по поминутному тарифу, использовать опцию «Фикс» с заранее рассчитанной стоимостью или выбрать долгосрочную аренду на несколько часов или суток.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

