Бывший завод General Motors в России завершил масштабную модернизацию

Раскрыты подробности об обновлении предприятия в Шушарах.

Бывший автозавод американского концерна General Motors в России готовится к перезапуску. Действующий собственник предприятия, холдинг «АГР», объявил о завершении масштабной модернизации и рассказал, что за автомобили будут выпускать на площадке в Санкт-Петербурге.

Завод в Шушарах находится в простое с 2015 года, когда GM покинул российский рынок. В 2024-м площадка перешла под контроль «АГР», и в июне 2025-го на заводе была начата масштабная реконструкция, в рамках которой было поставлено 600 контейнеров с оборудованием и технологическими системами.

«К моменту начала работ производственные корпуса представляли собой фактически пустые конструкции, ранее установленное оборудование было полностью демонтировано, инженерная и технологическая инфраструктура отсутствовала, площадка требовала полной переработки производственной архитектуры и технологической логики», — рассказала пресс-служба «АГР».

Менее чем за восемь месяцев на объекте установили новое оборудование, внедрена высокая степень автоматизации процессов. Отмечается, что новая производственная архитектура предприятия соответствует всем современным стандартам индустрии. Следующий этап подготовки к перезапуску завода — доналадка оборудования.

Кроме того, на территории завода построили новый испытательный трек, проведено благоустройство, отремонтированы дороги и тротуары.

«На новой площадке будет организован выпуск автомобилей российского бренда Jeland», — подтвердили в «АГР» информацию о том, что на конвейере завода в Шушарах встанут перелицованные китайские кроссоверы Jaecoo.

Выпуск автомобилей на заводе в Шушарах будет осуществляться по полному циклу — со сборкой и окраской кузовов. Пропускная способность модернизированной площадки составляет 100 тысяч машин в год.

