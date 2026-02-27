Самые популярные автомобили в мире в 2025 году: опубликован финальный список

Представлен рейтинг самых продаваемых легковых машин.

© Karolis Kavolelis/Shutterstock

Японская Toyota шестой год подряд возглавила мировой рейтинг продаж легковых автомобилей, а в десятку попали сразу три китайских автопроизводителя. Об этом рассказал портал CarNewsChina.

Окончательный рейтинг самых востребованных автомобилей по итогам 2025 года сформировался после того, как Stellantis Group опубликовала финансовый за прошлый год. Остальные крупные автоконцерны уже отчитались по продажам в прошлом году.

Единственным в мире автопроизводителем, дилеры которого реализовали свыше 10 млн машин, стала Toyota — 11,3 млн штук. На втором и третьем местах, как и в 2024-м, расположились немецкий Volkswagen и корейский Hyundai с численностью 8,9 млн и 7,2 млн проданных авто.

В топ-10 глобального авторынка оказались три китайские компании – BYD, SAIC и Geely. Это наибольшее представительство в топ-10 среди всех стран. Япония, помимо Toyota, представлена в рейтинге машинами Honda. Германия и Южная Корея имеют по одному представителю, как и Нидерланды со Stellantis, США — два (General Motors и Ford).

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире в 2025 году:

Toyota — 11,3 млн штук (+4,6% по сравнению с 2024 годом); Volkswagen — 8,9 млн (-0,05%); Hyundai — 7,2 млн (+0,06%); General Motors — 6,1 млн (+3%); Stellantis — 5,4 млн (+1,2%); BYD — 4,6 млн (+7,7%); SAIC — 4,5 млн (+12,33%); Ford — 4,4 млн (-1,68%); Geely — 4,1 млн (+26,03%); Honda — 3,5 млн (-7,53%).

