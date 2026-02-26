«Худшее начало года за 20 лет». АвтоВАЗ ошибся с прогнозом продаж

В тольяттинском автоконцерне не ожидали, что в начале 2026 года на отечественном рынке всё будет так плохо.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Спрос на автомобили Lada в январе-феврале 2026 года стал худшим за последние два десятилетия. Об этом заявил директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин, комментируя обвал отечественного авторынка.

В январе реализация новых легковых автомобилей в России рухнула на 9,5% в годовом выражении — до 80,6 тысяч единиц. АвтоВАЗ остался в лидерах рынка, но и потерял сразу 28,7% относительно января прошлого года.

Итоги февраля будут подведены в середине следующей недели. Но в тольяттинском концерне ещё пару недель назад сократили план продаж сразу на 15% и рассчитывают продать в этом месяце 20 тысяч машин. Если цель будет достигнута, то объём реализации Lada за первые два месяца этого года составит 39 тысяч штук, что на 17% меньше января-февраля прошлого года.

«К сожалению, 2026 год начался ещё хуже, чем мы прогнозировали. На мой взгляд, это, наверное, худшие январь-февраль за последние 20 лет», — цитирует Костромина новостное агентство «Интерфакс».

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов перечислил причины резкого падения спроса на новые легковые авто. Среди основных факторов – увеличение НДС с 20% до 22% и ужесточение денежно-кредитной политики.

