Средний срок автокредита в России достиг максимального значения за последние два года

Названы регионы с самыми «длинными» автокредитами в начале 2026 года

© alexkich/Shutterstock

Средний срок автокредитования в России растёт девятый месяц подряд и в январе достиг наивысшего значения с начала 2024 года. Об этом рассказало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По итогам первого месяца 2026 года среднероссийский срок кредита на покупку авто составил 5 лет и 11 месяцев. Это на 2,7% больше в сравнении с декабрем и на 17,2% выше аналогичного периода в прошлом году.

«После падения в конце 2024 – начале 2025 года до уровня пять лет средний срок автокредита стабилизировался и перешёл к росту, достигнув к началу 2026 года 6 лет», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Топ-10 регионов России с самыми «длинными автокредитами в начале 2026 года»

Наибольший средний срок выданных автокредитов в регионах зафиксирован в Краснодарском крае, на втором месте идёт Ставропольский край. На третью строчку заняла Оренбургская область.

Краснодарский край — 6 лет 6 месяцев (+18,9% по сравнению с началом 2025 года); Ставропольский край — 6 лет 4 месяца (+14,6%); Оренбургская область — 6 лет 3 месяца (+18,9%); Республика Башкортостан — 6 лет 3 месяца (+18,2%); Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 6 лет 3 месяца (+10,9%); Волгоградская область — 6 лет 3 месяца (+9,6%); Ростовская область — 6 лет 3 месяца (+18,5%); Саратовская область — 6 лет 2 месяца (+21,4%); Новосибирская область — 6 лет 2 месяца (+12%); Удмуртская Республика — 6 лет 2 месяца (+19%).

Москва оказалась на 30-м месте в списке со средним сроком автокредита 5 лет 3 месяца. Санкт-Петербург оказался на строчку выше с показателем 5 лет 4 месяца.

